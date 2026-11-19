The Democratic Party achieved its biggest congressional victory in 50 years during November's midterm elections. The landslide has implications for many companies, particularly those operating in the artificial intelligence (AI) sector.

That's why AI stocks fell in the wake of the election results. Wall Street became concerned that incoming Democratic leadership might push for tighter AI regulations and pause construction projects related to data centers hosting AI systems.

Despite the clouds hanging over the AI industry, Google parent Alphabet (NASDAQ: GOOGL)(NASDAQ: GOOG) is one conglomerate that may benefit by the Democrats capturing control of Congress and key governorships in states vital to the AI data center build-out, such as Texas, Georgia, and Ohio. Here's how Alphabet may be a surprise winner in the changing political landscape.

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