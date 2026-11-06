Democrats Retake the House and Senate: Here's What It Could Mean for SpaceX and Tesla

Following the 2026 midterm elections, Democrats captured both chambers of Congress and won several closely watched statewide races. Perhaps one of the bigger surprises came from Texas, where Democrats won the governor's office and a Senate seat for the first time in decades.

For investors following Tesla (NASDAQ: TSLA) and Space Exploration Technologies (NASDAQ: SPCX), the election results are particularly interesting. Both companies have operations in Texas, and their futures are increasingly tied to emerging technologies that could face more regulatory oversight.

Here's how the changing political landscape could affect Elon Musk's businesses.

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