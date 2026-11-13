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ISIN: PLCOMES00020
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13.11.2026 16:01:02
Democrats Sweep Congress: What History Says Comes Next for Stocks
Nov. 3, 2026, was a huge night for the Democrats, who decisively won a majority in both the U.S. Senate and the House of Representatives, as well as important governorships in key states like Texas and Pennsylvania. While the market saw some big moves in the immediate aftermath of the election results, history paints an interesting picture about where the S&P 500 (SNPINDEX:^GSPC) could be headed in the coming years.
Image source: Getty Images.
First, the good news. Historically, stocks perform very well in the 12 months following midterm elections. In fact, when you break the market into election cycle years that run from November to November, the period after midterms is the strongest by a wide margin.
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