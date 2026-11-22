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22.11.2026 21:46:38
Demokraten im Repräsentantenhaus so stark wie zuletzt 1992
WASHINGTON (dpa-AFX) - Die Demokraten haben bei den US-Parlamentswahlen mindestens 258 der 435 Sitze im Repräsentantenhaus gewonnen und damit ihr bestes Ergebnis seit 1992 erzielt. Die historische Marke wurde am Sonntag erreicht, nachdem der Demokrat Chuck Hubbard im US-Bundesstaat North Carolina die langjährige republikanische Abgeordnete Virginia Foxx besiegt hatte. Nach einer Nachzählung lag Hubbard mit lediglich 330 Stimmen vorn.
Damit haben die Demokraten im Repräsentantenhaus bislang 44 Sitze hinzugewonnen, vier mehr als bei den Wahlen in Donald Trumps erster Amtszeit 2018. Die Republikaner kommen bislang auf 173 Sitze. In vier Wahlkreisen stehen die Ergebnisse noch aus.
Die Demokraten werden ab Januar sowohl das Repräsentantenhaus als auch den Senat kontrollieren. Damit können sie dem republikanischen Präsidenten Trump in der zweiten Hälfte seiner Amtszeit erheblichen Widerstand entgegensetzen. Die deutliche Mehrheit im Repräsentantenhaus verschafft ihnen zudem mehr Spielraum bei parteiinternen Meinungsverschiedenheiten./hae/DP/zb
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