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26.04.2026 16:06:00

Demokratie: Zehn Alltagstipps, wie jeder Einzelne sie stärken kann

Mit dem Nachbarn reden, zuhören, auch mal »Neue Zürcher Zeitung« lesen, Respekt leben: Wie jeder Einzelne die Demokratie stärken kann. Fangen Sie einfach an – mit diesen zehn Vorschlägen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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