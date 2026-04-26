SIE Aktie
WKN DE: A41ADM / ISIN: JP3161620004
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26.04.2026 16:06:00
Demokratie: Zehn Alltagstipps, wie jeder Einzelne sie stärken kann
Mit dem Nachbarn reden, zuhören, auch mal »Neue Zürcher Zeitung« lesen, Respekt leben: Wie jeder Einzelne die Demokratie stärken kann. Fangen Sie einfach an – mit diesen zehn Vorschlägen.Weiter zum vollständigen Artikel bei Spiegel Online
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