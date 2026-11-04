04.11.2026 06:37:38

Demokratin Haaland als erste indigene Frau zur Gouverneurin gewählt

WASHINGTON/SANTA FE (dpa-AFX) - Die Demokratin Deb Haaland ist Hochrechnungen zufolge als erste indigene Frau in der Geschichte der USA zur Gouverneurin gewählt worden. Haaland setzte sich im Bundesstaat New Mexico gegen den Republikaner Gregg Hull durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete. Ihr Wahlsieg war in Umfragen vorhergesagt worden.

Die 1960 geborene Haaland war zuvor unter anderem zwischen 2021 und 2025 Innenministerin unter US-Präsident Joe Biden - und hatte damit als erste indigene Frau einen Ministerposten in den USA bekleidet.

New Mexico liegt im Südwesten der USA und hat rund zwei Millionen Einwohner. Die Hauptstadt ist Santa Fe. Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten und grob vergleichbar mit Ministerpräsidenten der Bundesländer./cah/DP/stk

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