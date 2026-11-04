04.11.2026 05:35:38

Demokratischer Kandidat Sand gewinnt Gouverneurswahl in Iowa

WASHINGTON/DES MOINES (dpa-AFX) - Die Demokraten stellen künftig Hochrechnungen zufolge den Gouverneur im US-Bundesstaat Iowa. Der demokratische Kandidat Rob Sand setzte sich bei den US-Parlamentswahlen gegen den Republikaner Zach Lahn durch, wie die Nachrichtenagentur AP auf Grundlage von Wählerbefragungen und Stimmauszählungen berichtete.

Die republikanische Amtsinhaberin Kim Reynolds hatte nach zwei Amtsperioden entschieden, nicht mehr anzutreten. Sand ist Rechtsanwalt und war zuvor oberster Rechnungsprüfer von Iowa. Lahn ist Unternehmer.

Iowa liegt mitten in den USA und ist ländlich geprägt. Der Bundesstaat hat rund drei Millionen Einwohner, die Hauptstadt ist Des Moines. Gouverneure sind die Regierungschefs der US-Bundesstaaten und grob vergleichbar mit Ministerpräsidenten der Bundesländer./cah/DP/zb

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