13.11.2026 11:54:38

Den Haag: Parteien ringen um Zukunft von Koalition in den Niederlanden

DEN HAAG (dpa-AFX) - In Den Haag suchen Parteien einen Ausweg aus der schweren Regierungskrise. Wegen eines Konflikts um die Steuerreform droht der niederländischen Minderheitsregierung das Aus. Der linksliberale Regierungschef Rob Jetten verhandelt mit den Parteiführern seiner Koalitionspartner über einen Neustart der Koalition.

Seit dem frühen Morgen hatten nach Medienberichten Spitzenpolitiker der VVD über einen Austritt aus der Koalition beraten. Gegen 11.30 Uhr waren dann die Parteiführer der Koalitionsparteien mit Regierungschef Jetten zusammengekommen.

Vor Beginn der Gespräche riefen Spitzenpolitiker von Jettens linksliberaler D66 und der christdemokratischen CDA die VVD auf, in der Koalition zu bleiben.

Streitpunkt "Millionärsteuer"

Der Bruch des Drei-Parteien-Bündnisses nach nur knapp neun Monaten scheint unabwendbar, nachdem das Parlament mit den Stimmen von zwei Koalitionsparteien am späten Donnerstagabend eine Steuerreform verabschiedet hatte, gegen den erklärten Widerstand der rechtsliberalen Regierungspartei VVD.

Die VVD reagierte wütend. Denn ihre Partner D66 und CDA hatten sich zuvor mit der rotgrünen Oppositionspartei Pro auf die Einführung einer "Millionärsteuer" geeinigt, eine Sondersteuer, die sehr vermögende Einwohner zahlen sollen. Für die VVD war das ein Verstoß gegen das Koalitionsabkommen.

Parlament stark zersplittert

Sollte die Koalition auseinanderfallen, wird es sehr schwer, eine neue mehrheitsfähige Regierung zu bilden. Das Parlament ist zersplittert und zählt nun 17 Fraktionen. Radikale und extrem-rechte Parteien halten fast ein Drittel der Mandate. Neuwahlen werden von den meisten Parteien abgelehnt, da sie erneut eine lange Periode des Stillstands befürchten..

Die Regierung von Jetten war erst im Februar angetreten, sie hat aber in beiden Kammern des Parlaments keine Mehrheit. Jettens D66 hatte Ende 2025 die Wahlen knapp vor dem Rechtspopulisten Geert Wilders gewonnen. Die erste Regierung mit der Beteiligung des Rechtsaußen war davor nach nur elf Monaten der Instabilität gescheitert./ab/DP/men

Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Es ist ein Fehler aufgetreten!

Newssuche

GO

Letzte Top-Ranking Nachrichten

13:15 Diese Aktien empfehlen Experten zu kaufen
11:22 KW 46: So performten die DAX-Aktien in der vergangenen Woche
13.11.26 KW 46: Die Gewinner und Verlierer der ATX-Aktien in der vergangenen Woche
08.11.26 Bitcoin, Ether & Co. in der vergangenen Woche: Wochenbilanz der Kryptowährungen in KW 45
08.11.26 Gold, Öl & Co. in KW 45: Die Tops und Flops unter den Rohstoffen

Börse aktuell - Live Ticker

ATX geht mit Verlusten ins Wochenende -- DAX letztlich kaum verändert -- Dow zum Handelsende wenig bewegt - Technologiewerte schwach -- Asiens Börsen schließen mehrheitlich in Rot
Der heimische Aktienmarkt gab im Freitagshandel nach. Der deutsche Leitindex bewegte sich seitwärts. Die US-Börsen fanden vor dem Wochenende keine gemeinsame Richtung. Die Börsen in Asien zeigten sich zum Wochenschluss überwiegend mit Abgaben.
Aktien ATX  DAX  EuroStoxx 50  Dow Jones  NASDAQ 100  Nikkei 225  S&P 500 

Kontakt - Impressum - Werbung - Barrierefreiheit

Sitemap - Datenschutz - Disclaimer - AGB - Privatsphäre-Einstellungen