MSCI Aktie

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WKN DE: A0M63R / ISIN: US55354G1004

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30.06.2026 06:00:00

Den MSCI World gibt es auch in grünen Varianten - einige sind sogar ertragreicher als das Original

Wer keine Waffen, Tabak oder fossile CO₂-Schleuder im Depot haben will, kann mit nachhaltigen Varianten des MSCI World vorsorgen. Welche es gibt, wodurch sie sich unterscheiden und wie sie im Vergleich langfristig abschneidenWeiter zum vollständigen Artikel bei derStandard.at
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