Den Networks: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Den Networks stellte am 14.07.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

Das EPS wurde auf 0,77 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,14 INR je Aktie erzielt worden.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Den Networks in dem jüngst abgelaufenen Quartal eine Umsatzsteigerung von 0,62 Prozent verbucht. Den Umsatz bezifferte das Unternehmen auf 2,43 Milliarden INR im Vergleich zu 2,41 Milliarden INR im Vorjahresquartal.

Redaktion finanzen.at