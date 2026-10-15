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15.10.2026 06:31:29
Den Networks präsentierte Quartalsergebnisse
Den Networks hat am 13.10.2026 die Bücher zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,76 INR beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,740 INR je Aktie in den Büchern gestanden.
Der Umsatz wurde auf 2,33 Milliarden INR beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 3,67 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 2,41 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
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