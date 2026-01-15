Den Networks stellte Quartalsergebnis zum abgelaufenen Jahresviertel vor

Den Networks hat am 14.01.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,80 INR. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,850 INR je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 3,72 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 2,61 Milliarden INR. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 2,51 Milliarden INR.

Redaktion finanzen.at