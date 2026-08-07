DeNA gewährte Anlegern Blick in die Bücher

DeNA lud am 05.08.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 30.06.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Das EPS belief sich auf 1,05 USD gegenüber 0,350 USD je Aktie im Vorjahresquartal.

DeNA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 233,2 Millionen USD abgeschlossen. Das entspricht einem Rückgang um 19,19 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 288,6 Millionen USD erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at