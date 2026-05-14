DeNA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DeNA hat am 12.05.2026 das Zahlenwerk zum am 31.03.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es stand ein EPS von 20,45 JPY je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DeNA noch ein Gewinn pro Aktie von 75,76 JPY in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 29,66 Prozent auf 33,25 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 47,27 Milliarden JPY gelegen.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 171,36 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte DeNA ein EPS von 217,24 JPY je Aktie vermeldet.

Beim Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr wies das Unternehmen einen Rückgang von 9,94 Prozent auf 147,70 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 164,00 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at