DeNA hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

DeNA hat am 10.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Es stand ein EPS von 0,15 USD je Aktie in den Büchern. Ein Jahr zuvor hatte bei DeNA noch ein Gewinn pro Aktie von 0,360 USD in den Büchern gestanden.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 12,59 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 281,0 Millionen USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 245,6 Millionen USD.

Redaktion finanzen.at