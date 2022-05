DeNA legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

DeNA hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 11.05.2022 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.03.2022 abgelaufen war.

Das Ergebnis je Aktie lag bei 15,85 JPY, nach 30,05 JPY im Vorjahresvergleich.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 6,14 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 34,05 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 31,96 Milliarden JPY.

Analysten waren von einem Verlust je Aktie von 0,796 JPY ausgegangen, während beim Umsatz davon ausgegangen worden war, dass 33,26 Milliarden JPY in den Büchern stehen werden.

Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf 256,45 JPY beziffert. Im Vorjahr hatte DeNA 207,54 JPY je Aktie verdient.

Der Umsatz wurde auf 130,87 Milliarden JPY beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 4,46 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 136,97 Milliarden JPY umgesetzt worden waren.

Die Erwartungen der Analysten für das abgelaufene Geschäftsjahr hatten sich auf einen Gewinn von 231,91 JPY je Aktie sowie einen Umsatz von 132,36 Milliarden JPY belaufen.

Redaktion finanzen.at