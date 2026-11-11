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11.11.2026 06:31:29
DeNA mit Zahlen zum abgelaufenen Quartal
DeNA hat am 10.11.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal offengelegt.
Das EPS wurde auf 49,03 JPY beziffert. Im Vorjahresquartal hatten 106,06 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.
Beim Umsatz vermeldetet das Unternehmen einen Rückgang um 5,58 Prozent auf 39,11 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte der Umsatz bei 41,42 Milliarden JPY gelegen.
Redaktion finanzen.at
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