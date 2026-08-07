DeNA präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

DeNA stellte am 05.08.2026 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal vor.

In Sachen EPS wurden 333,13 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte DeNA 100,54 JPY je Aktie eingenommen.

Das vergangene Quartal hat DeNA mit einem Umsatz von insgesamt 37,17 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 41,73 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 10,93 Prozent verringert.

Redaktion finanzen.at