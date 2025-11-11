DeNA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DeNA veröffentlichte am 10.11.2025 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 30.09.2025 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie lag bei 106,06 JPY. Im Vorjahresviertel waren -0,460 JPY je Aktie erzielt worden.

DeNA hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 41,42 Milliarden JPY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 14,18 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 36,28 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren.

Redaktion finanzen.at