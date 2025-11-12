DeNA präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

DeNA äußerte sich am 10.11.2025 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.09.2025 abgelaufenen Quartals.

Im abgelaufenen Quartal hat DeNA 280,9 Millionen USD umgesetzt. Das entspricht einer Steigerung um 15,54 Prozent gegenüber dem Vorjahreswert. Damals waren 243,1 Millionen USD erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at