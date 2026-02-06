|
06.02.2026
DeNA: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um
DeNA präsentierte in der am 05.02.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.12.2025 endete.
Es wurde ein Verlust je Aktie in Höhe von 55,69 JPY vermeldet. Im Vorjahresvergleich waren 114,54 JPY erwirtschaftet worden.
Das vergangene Quartal hat DeNA mit einem Umsatz von insgesamt 31,30 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 46,47 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 32,64 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
