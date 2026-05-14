DeNA stellte das Zahlenwerk zum vergangenen Quartal vor

DeNA veröffentlichte am 12.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Der Gewinn je Aktie wurde auf 0,07 USD beziffert. Im Vorjahresquartal waren 0,250 USD je Aktie in den Büchern gestanden.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat DeNA in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 31,68 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 211,9 Millionen USD. Im Vorjahresviertel waren 310,2 Millionen USD in den Büchern gestanden.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 0,570 USD präsentiert. Im Vorjahr hatte DeNA ein EPS von 0,710 USD je Aktie vermeldet.

Der Umsatz für das abgelaufene Geschäftsjahr belief sich auf 980,14 Millionen USD – das entspricht einem Minus von 8,89 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem 1,08 Milliarden USD in den Büchern gestanden hatten.

Redaktion finanzen.at