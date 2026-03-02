Denali Capital Acquisition A: So schnitt der Konzern im vergangenen Quartal ab

Denali Capital Acquisition A hat am 27.02.2026 in der Finanzkonferenz die Quartalszahlen zum jüngsten Jahresviertel – Abschlussdatum 31.12.2025 – vorgestellt.

Es wurde ein Verlust je Aktie von 0,03 USD gegenüber -0,250 USD im Vorjahresquartal verkündet.

Denali Capital Acquisition A vermeldete für das abgelaufene Gesamtjahr einen Verlust je Aktie von 0,780 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,030 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at