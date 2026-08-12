Denali Capital Acquisition A stellte Zahlen zum jüngsten Quartal vor

Denali Capital Acquisition A äußerte sich am 10.08.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 30.06.2026 abgelaufenen Quartals.

Der Verlust je Aktie wurde auf 0,02 USD beziffert. Im Vorjahresquartal hatte das Denali Capital Acquisition A ein Ergebnis je Aktie von -0,140 USD vermeldet.

Redaktion finanzen.at