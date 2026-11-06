Denali Capital Acquisition A vermeldete Zahlen zum jüngsten Quartal

Denali Capital Acquisition A hat am 04.11.2026 das Zahlenwerk zum am 30.09.2026 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Denali Capital Acquisition A vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,02 USD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,760 USD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at