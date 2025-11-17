Denarius Metals: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Denarius Metals hat am 14.11.2025 die Bücher zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.

Denarius Metals vermeldete für das jüngste Quartal einen Verlust je Aktie von 0,12 CAD. Im Vorjahr hatte das Unternehmen ein EPS von -0,190 CAD je Aktie erwirtschaftet.

Redaktion finanzen.at