Denis Chem Lab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Denis Chem Lab lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 467,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 413,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.

Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,06 INR. Im Vorjahr waren 5,82 INR je Aktie erzielt worden.

Der Jahresumsatz wurde auf 1,82 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at