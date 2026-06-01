|
01.06.2026 06:31:29
Denis Chem Lab: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Denis Chem Lab lud am 30.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,29 INR. Im Vorjahresviertel waren 0,510 INR je Aktie erzielt worden.
Der Umsatz wurde gegenüber dem Vorjahr um 12,98 Prozent gesteigert. Der Umsatz lag zuletzt bei 467,6 Millionen INR, während im Vorjahreszeitraum 413,8 Millionen INR ausgewiesen worden waren.
Der Gewinn je Aktie lag im Gesamtjahr bei 6,06 INR. Im Vorjahr waren 5,82 INR je Aktie erzielt worden.
Der Jahresumsatz wurde auf 1,82 Milliarden INR beziffert, im Vergleich zum Vorjahr in dem 1,73 Milliarden INR umgesetzt worden waren.
Redaktion finanzen.at
Der finanzen.at Ratgeber für Aktien!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Wenn Sie mehr über das Thema Aktien erfahren wollen, finden Sie in unserem Ratgeber viele interessante Artikel dazu!
Jetzt informieren!
Eintrag hinzufügen Eintrag bearbeiten
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
Erfolgreich hinzugefügt! Zu Portfolio/Watchlist wechseln.
Es ist ein Fehler aufgetreten!
Letzte Top-Ranking Nachrichten
Börse aktuell - Live TickerATX und DAX schließen im Minus -- Asiens Börsen letztlich uneins - KOSPI dank KI-Euphorie mit neuem Rekordhoch
Der heimische Aktienmarkt zeigte sich am Montag mit Verlusten. Der deutsche Leitindex tendierte ebenso tiefer. An der Wall Street geht es in unterschiedliche Richtungen. Die Börsen in Fernost fanden zum Wochenstart keine einheitliche Richtung.