Denis Chem Lab: Quartalsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel

Denis Chem Lab präsentierte in der am 13.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das EPS wurde auf 1,47 INR beziffert. Ein Jahr zuvor waren 1,78 INR je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz lag bei 440,0 Millionen INR – das entspricht einem Zuwachs von 1,67 Prozent gegenüber dem Vorjahreszeitraum. Damals waren 432,8 Millionen INR erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at