Denis Chem Lab veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Denis Chem Lab präsentierte in der am 04.11.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.09.2026 endete.

Der Verlust je Aktie belief sich auf 0,41 INR. Im Vorjahresquartal waren 1,60 INR je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Minus von 14,77 Prozent im Vergleich zum Umsatz im Vorjahr vermeldet. Der Umsatz belief sich auf 393,5 Millionen INR. Im Vorjahreszeitraum waren 461,7 Millionen INR in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at