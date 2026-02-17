Denis Chem Lab: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht

Denis Chem Lab präsentierte am 14.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 2,39 INR ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 1,27 INR je Aktie generiert.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 455,2 Millionen INR vermeldet – das entspricht einem Plus von 6,25 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 428,4 Millionen INR in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at