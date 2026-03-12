Denison Mines: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Denison Mines hat am 10.03.2026 die Geschäftsergebnisse zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal offengelegt.

Das EPS lag bei -0,06 CAD. Ein Jahr zuvor waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal belief sich auf 1,2 Millionen CAD – ein Plus von 4,27 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem Denison Mines 1,2 Millionen CAD erwirtschaftet hatte.

Der Verlust je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,240 CAD. Im Vorjahr hatten -0,100 CAD je Aktie in den Büchern gestanden.

Denison Mines hat das vergangene Geschäftsjahr mit einem Umsatz von insgesamt 4,92 Millionen CAD abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 22,39 Prozent im Vergleich zum Vorjahr gleich, in dem 4,02 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren.

