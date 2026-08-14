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14.08.2026 06:31:29
Denison Mines gewährte Anlegern Blick in die Bücher
Denison Mines hat am 12.08.2026 die Bücher zum am 30.06.2026 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Der Gewinn je Aktie lag bei 0,03 CAD. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 0,010 CAD je Aktie vermeldet.
Das vergangene Quartal hat Denison Mines mit einem Umsatz von insgesamt 0,7 Millionen CAD abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 1,3 Millionen CAD erwirtschaftet worden waren, um 43,75 Prozent verringert.
Redaktion finanzen.at
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