Denison Mines hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Denison Mines hat am 12.05.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.03.2026 abgelaufen war.

Denison Mines hat im jüngsten Jahresviertel einen Verlust von 0,13 CAD je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es -0,050 CAD je Aktie gewesen.

Der Umsatz wurde auf 1,1 Millionen CAD beziffert – das bedeutet einen Abschlag von 19,57 Prozent im Vergleich zum Vorjahresquartal, in dem 1,4 Millionen CAD umgesetzt worden waren.

Redaktion finanzen.at