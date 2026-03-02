Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat sich am 27.02.2026 zu den Geschäftsergebnissen des am 31.12.2025 beendeten Quartals geäußert.

Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,57 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 1,00 TRY je Aktie gewesen.

Gegenüber dem Vorjahreszeitraum hat Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi in dem abgelaufenen Quartal Umsatzeinbußen von 45,79 Prozent hinnehmen müssen. Der Umsatz lag bei 129,4 Millionen TRY. Im Vorjahresviertel waren 238,8 Millionen TRY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 0,710 TRY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 1,20 TRY je Aktie vermeldet.

Mit einem Umsatz von 368,98 Millionen TRY, gegenüber 684,92 Millionen TRY im Vorjahr, wurde ein Umsatzrückgang von 46,13 Prozent präsentiert.

Redaktion finanzen.at