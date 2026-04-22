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22.04.2026 06:31:29
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi zog Bilanz zum jüngsten Jahresviertel
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi lud am 20.04.2026 zur turnusmäßigen Finanzkonferenz und hat dort das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal veröffentlicht, das am 31.03.2026 endete.
Das EPS wurde auf 0,01 TRY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi -0,050 TRY je Aktie verdient.
Deniz Gayrimenkul Yatirim Ortakligi hat das vergangene Quartal mit einem Umsatz von insgesamt 207,9 Millionen TRY abgeschlossen. Das kommt einer Umsatzsteigerung von 166,86 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel gleich, in dem 77,9 Millionen TRY erwirtschaftet worden waren.
Redaktion finanzen.at
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