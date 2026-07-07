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WKN DE: A2N6BX / ISIN: JP3990210001
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07.07.2026 14:47:20
Deniz Undav: Germany's 2026 World Cup supersub
With three goals in two games, striker Deniz Undav is the man in focus for Germany at the World Cup. But things could have turned out very differently for the Stuttgart striker.Weiter zum vollständigen Artikel bei Deutsche Welle
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