Denizbank hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Denizbank hat am 23.07.2024 das Zahlenwerk zum am 30.06.2024 ausgelaufenen Quartal vorgelegt.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 0,61 TRY präsentiert. Im Vorjahr hatten 1,16 TRY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz wurden 83,19 Milliarden TRY gegenüber 28,79 Milliarden TRY im Vorjahreszeitraum ausgewiesen.

Redaktion finanzen.at