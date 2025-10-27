Denizbank legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Denizbank stellte am 24.10.2025 die jüngste Quartalsbilanz zum am 30.09.2025 abgelaufenen Quartal vor.

Denizbank hat im jüngsten Jahresviertel einen Gewinn von 0,69 TRY je Aktie erwirtschaftet. Im Vorjahresviertel waren es 0,510 TRY je Aktie gewesen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 26,28 Prozent auf 118,56 Milliarden TRY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 93,89 Milliarden TRY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at