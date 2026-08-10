Denka: Bilanz zum abgelaufenen Quartal

Denka präsentierte in der am 07.08.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 30.06.2026 endete.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 32,98 JPY beziffert, während im Vorjahresquartal 58,04 JPY je Aktie in den Büchern standen.

Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 3,09 Prozent auf 96,98 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 94,07 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Redaktion finanzen.at