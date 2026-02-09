|
Denka: Bilanzvorlage zum letzten Quartal
Denka präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.
Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.
Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,26 Prozent auf 610,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Denka 672,9 Millionen USD umgesetzt.
Hinweis: Sie möchten dieses Wertpapier günstig handeln? Sparen Sie sich unnötige Gebühren! Bei finanzen.net Brokerage handeln Sie Ihre Wertpapiere für nur 5 Euro Orderprovision* pro Trade? Hier informieren!
