Denka: Bilanzvorlage zum letzten Quartal

Denka präsentierte am 06.02.2026 die Bilanzzahlen zum am 31.12.2025 beendeten Jahresviertel.

Das Ergebnis je Aktie für das vergangene Quartal wurde auf 0,06 USD beziffert, während im Vorjahresquartal -0,030 USD je Aktie in den Büchern standen.

Beim Umsatz kam es zu einer Abschwächung von 9,26 Prozent auf 610,6 Millionen USD. Im Vorjahresviertel hatte Denka 672,9 Millionen USD umgesetzt.

Redaktion finanzen.at