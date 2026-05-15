Denka: Bilanzzahlen zum vergangenen Quartal

Denka hat am 13.05.2026 Zahlen zum jüngsten Quartal vorgelegt, das am 31.03.2026 endete.

In Sachen EPS wurden 0,38 USD je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Denka -0,570 USD je Aktie eingenommen.

Mit einem Umsatz von 595,8 Millionen USD, gegenüber 647,3 Millionen USD im Vorjahresquartal, wurde ein Umsatzrückgang von 7,96 Prozent präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich im Gesamtjahr auf 0,600 USD. Im Vorjahr hatte Denka -0,470 USD je Aktie erwirtschaftet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 2,88 Prozent gegenüber dem im Vorjahr erwirtschafteten Umsatz von 2,63 Milliarden USD. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufene Geschäftsjahr bei 2,55 Milliarden USD.

Redaktion finanzen.at