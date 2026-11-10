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10.11.2026 06:31:29
Denka gab Ergebnis zum abgelaufenen Quartal bekannt
Denka ließ sich am 09.11.2026 in die Bücher schauen: Auf der vierteljährlichen Finanzkonferenz hat Denka die Bilanz zum am 30.09.2026 beendeten Jahresviertel offengelegt.
Das EPS belief sich auf 47,43 JPY gegenüber -12,760 JPY je Aktie im Vorjahresquartal.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 8,88 Prozent auf 111,74 Milliarden JPY aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 102,63 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.
Redaktion finanzen.at
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