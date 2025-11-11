Denka hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen

Denka hat am 10.11.2025 bei der vierteljährlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum jüngsten Quartal vermeldet.

Das Ergebnis je Aktie fiel negativ aus. Der Verlust je Papier wurde auf 12,76 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel waren 13,02 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Beim Umsatz für das abgelaufene Quartal wies das Unternehmen einen Rückgang von 1,15 Prozent auf 102,63 Milliarden JPY aus. Ein Jahr zuvor war ein Umsatz von 103,83 Milliarden JPY erwirtschaftet worden.

Redaktion finanzen.at