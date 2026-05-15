Denka präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Denka präsentierte in der am 13.05.2026 stattfindenden Finanzkonferenz das Zahlenwerk zum jüngsten Quartal, welches am 31.03.2026 endete.

Das EPS wurde auf 117,87 JPY beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Denka -172,650 JPY je Aktie verdient.

Im Vergleich zum Vorjahreszeitraum hat Denka in dem abgelaufenen Quartal einen Umsatzeinbruch von 5,25 Prozent verbucht. Der Umsatz lag bei 93,47 Milliarden JPY im Vergleich zu 98,65 Milliarden JPY im Vorjahresquartal.

Für das Gesamtjahr wurde ein Gewinn je Aktie von 182,10 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatte Denka ein EPS von -142,730 JPY je Aktie vermeldet.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Denka mit einem Umsatz von insgesamt 384,25 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 400,25 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um -4,00 Prozent verringert.

Auf das abgelaufene Gesamtjahr blickend, hatten Analysten mit einem Gewinn von 169,89 JPY je Aktie sowie einem Umsatz in Höhe von 388,13 Milliarden JPY gerechnet.

Redaktion finanzen.at