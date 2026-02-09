Denka: So viel setzte das Unternehmen zuletzt um

Denka hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 06.02.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 31.12.2025 abgelaufen war.

Es wurde ein Ergebnis je Aktie in Höhe von 18,95 JPY präsentiert. Im Vorjahr hatten -9,220 JPY je Aktie in den Büchern gestanden.

Auf der Umsatzseite wurde ein Abschlag zum Vorjahreszeitraum von 8,26 Prozent vermeldet. Der Umsatz lag zuletzt bei 94,08 Milliarden JPY. Im Vorjahreszeitraum hatte das Unternehmen 102,54 Milliarden JPY umgesetzt.

Redaktion finanzen.at