Denka verkündete Quartalsergebnis zum jüngsten Jahresviertel

Denka hat am 09.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Der Gewinn je Aktie belief sich auf 0,15 USD gegenüber -0,040 USD im Vorjahresquartal.

Der Umsatz für das abgelaufene Quartal wurde bei 701,7 Millionen USD vermeldet – das entspricht einem Plus von 0,79 Prozent im Vergleich zum Vorjahresviertel, in dem 696,2 Millionen USD in den Büchern standen.

Redaktion finanzen.at