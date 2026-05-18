Denki Kogyo präsentierte Bilanzzahlen zum jüngsten Jahresviertel

Denki Kogyo veröffentlichte am 15.05.2026 auf der all-dreimonatlichen Finanzkonferenz die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel.

Für das jüngste Quartal wurde eine Gewinn je Aktie von 130,24 JPY ausgewiesen. Im Vorjahresviertel hatte das Unternehmen ein EPS von 191,68 JPY je Aktie generiert.

Auf der Umsatzseite hat Denki Kogyo im vergangenen Quartal 10,37 Milliarden JPY verbucht. Das entspricht einer Umsatzsteigerung von 0,93 Prozent gegenüber dem Vorjahresergebnis. Damals hatte Denki Kogyo 10,27 Milliarden JPY umsetzen können.

Das EPS wurde für das Geschäftsjahr auf 214,12 JPY beziffert. Im Jahr zuvor waren 83,36 JPY je Aktie erzielt worden.

Das vergangene Geschäftsjahr hat Denki Kogyo mit einem Umsatz von insgesamt 35,45 Milliarden JPY abgeschlossen. Demnach hat das Unternehmen den Umsatz im Vergleich zum Vorjahr, in dem 32,58 Milliarden JPY erwirtschaftet worden waren, um 8,79 Prozent gesteigert.

Redaktion finanzen.at