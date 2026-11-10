Denkyosha legte die Bilanz zum abgelaufenen Quartal vor

Denkyosha hat am 09.11.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 30.09.2026 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 4,77 JPY. Im Vorjahresviertel waren 6,14 JPY je Aktie erzielt worden.

Den Umsatz betreffend wurde ein Zuwachs von 5,73 Prozent gegenüber dem Vorjahresquartal erwirtschaftet. Zuletzt wurden 13,04 Milliarden JPY umgesetzt, gegenüber 12,33 Milliarden JPY im Vorjahreszeitraum.

Redaktion finanzen.at