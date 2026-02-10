Denkyosha öffnete die Bücher zum abgelaufenen Quartal

Denkyosha hat am 09.02.2026 die Bilanz für das jüngste Quartal veröffentlicht, das zum 31.12.2025 abgelaufen war.

Der Gewinn je Aktie lag bei 70,94 JPY. Im Vorjahresquartal hatte das Unternehmen einen Gewinn von 75,48 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig ergab sich ein Rückgang um 4,34 Prozent gegenüber dem im Vorjahresviertel erwirtschafteten Umsatz von 15,92 Milliarden JPY. Dementsprechend lag der Umsatz im abgelaufenen Quartal bei 15,23 Milliarden JPY.

Redaktion finanzen.at