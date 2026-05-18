Denkyosha veröffentlichte Zahlen zum vergangenen Quartal

Denkyosha lud am 15.05.2026 zur Finanzkonferenz und hat dort die Zahlen zum am 31.03.2026 abgelaufenen Jahresviertel präsentiert.

In Sachen EPS wurden 9,65 JPY je Aktie ausgewiesen. Im vergangenen Jahr hatte Denkyosha 17,98 JPY je Aktie eingenommen.

Dabei wurde eine Umsatzabschwächung um 5,44 Prozent auf 12,16 Milliarden JPY ausgewiesen. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 12,86 Milliarden JPY in den Büchern gestanden.

Der Gewinn je Aktie lag für das Gesamtjahr bei 52,71 JPY. Im Vorjahr hatte das Unternehmen einen Gewinn von 69,65 JPY je Aktie vermeldet.

Umsatzseitig standen 52,10 Milliarden JPY in den Büchern – ein Minus von 4,10 Prozent im Vergleich zum Vorjahr, in dem Denkyosha 54,33 Milliarden JPY erwirtschaftet hatte.

Redaktion finanzen.at